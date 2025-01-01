Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Гюркан Уйгун
Gürkan Uygun
Киноафиша
Персоны
Гюркан Уйгун
Гюркан Уйгун
Gürkan Uygun
Дата рождения
27 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Измит, Турция
Популярные фильмы
9.9
Ночная сказка
(2024)
7.2
Hayatla Baris
(2024)
0.0
50 м²
(2021)
Фильмография Гюркан Уйгун
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2024
2021
2020
2017
2013
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Актер
7
10
Ночная сказка
драма, мелодрама
2024, Турция
7.2
Hayatla Baris
Hayatla Baris
биография, драма, спорт
2024, Турция
Контора
драма, боевик
2021, Турция
50 м²
драма, комедия
2021, Турция
Пробуждение: Великие Сельджуки
боевик, военный, исторический
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «МТС Рекламные технологии»
ИНН 7705893691
Этот город последует за тобой
драма
2017, Турция
Завоеватель
драма, исторический
2013, Турция
Новости личной жизни Гюркан Уйгун
Поцеловались в первой серии: почему «Ночная сказка» обещает затмить «Зимородка»
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса
Думаете, герой наконец-то отдохнет? Покой ему только снится! Вот когда выходит 2 сезон «Плачущего призрака на пенсии»
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667