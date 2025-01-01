Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лим Юн-а
Лим Юн-а Lim Yoon-ah
Киноафиша Персоны Лим Юн-а

Лим Юн-а

Lim Yoon-ah

Дата рождения
30 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ёндынпо, Республика Корея

Популярные фильмы

Шеф-повар тирана 0.0
Шеф-повар тирана (2025)

Фильмография Лим Юн-а

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Шеф-повар тирана
Шеф-повар тирана
драма, исторический 2025, Южная Корея
Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы
«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года
Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше