Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Лим Юн-а
Lim Yoon-ah
Киноафиша
Персоны
Лим Юн-а
Лим Юн-а
Lim Yoon-ah
Дата рождения
30 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ёндынпо, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Шеф-повар тирана
(2025)
Фильмография Лим Юн-а
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Шеф-повар тирана
драма, исторический
2025, Южная Корея
Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы
«Метод исключения» взорвал Rotten Tomatoes: 100% свежести, звезда «Игры в кальмара» и статус лучшего фильма года
Тут и Сухов, и Саахов, и Володька, который усы сбрил — этот тест покажет, кто вырос на советском кино
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667