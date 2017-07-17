Действие происходит в начале четырнадцатого столетия. В центре событий оказывается принц Чхунсон — наследник корейского трона. Сын легендарного правителя Коре Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С раннего возраста молодой человек обучался каллиграфии и военному делу, учил этикет двух государств и осваивал местные обычаи. Но так случилось, что есть на свете только два человека, мнение которых важно для принца Чхунсона, — его родственник Рин, а также дочь самого состоятельного человека Корё — Ын-сан.