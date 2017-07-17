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Постер сериала Любовь короля
Постер сериала Любовь короля
Постер сериала Любовь короля
Постер сериала Любовь короля
Постер сериала Любовь короля
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Любовь короля

Любовь короля (2017 - 2017)

Wangeun Saranghanda 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Действие происходит в начале четырнадцатого столетия. В центре событий оказывается принц Чхунсон — наследник корейского трона. Сын легендарного правителя Коре Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана. С раннего возраста молодой человек обучался каллиграфии и военному делу, учил этикет двух государств и осваивал местные обычаи. Но так случилось, что есть на свете только два человека, мнение которых важно для принца Чхунсона, — его родственник Рин, а также дочь самого состоятельного человека Корё — Ын-сан.

В ролях
В ролях
Чон Бо Сок
Ом Хё-соп
Пак Хван-хи
О Мин-сок
Юн Джон-хун
Им Юн А
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
Любовь короля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 40 эпизодов
 
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