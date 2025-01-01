Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ким Си Ху
Ким Си Ху Kim Shi-hoo
Киноафиша Персоны Ким Си Ху

Ким Си Ху

Kim Shi-hoo

Дата рождения
2 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Сочувствие госпоже Месть 7.4
Сочувствие госпоже Месть (2005)
Мститель: Игра на выживание 7.2
Мститель: Игра на выживание (2024)
Дождь любви 0.0
Дождь любви (2012)

Фильмография Ким Си Ху

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актер 3
Мститель: Игра на выживание 7.3
Мститель: Игра на выживание Beterang 2
боевик, детектив, триллер, криминал 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Дождь любви
Дождь любви
драма, мелодрама 2012, Южная Корея
Сочувствие госпоже Месть 7.4
Сочувствие госпоже Месть Sympathy for Lady Vengeance/ Chinjeol-han Geumja-ssi
мистика, триллер, боевик, драма 2005, Южная Корея
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше