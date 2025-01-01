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Фильмография
Ким Си Ху
Kim Shi-hoo
Киноафиша
Персоны
Ким Си Ху
Ким Си Ху
Kim Shi-hoo
Дата рождения
2 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
7.4
Сочувствие госпоже Месть
(2005)
7.2
Мститель: Игра на выживание
(2024)
0.0
Дождь любви
(2012)
Фильмография Ким Си Ху
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Год
Все
2024
2012
2005
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7.3
Мститель: Игра на выживание
Beterang 2
боевик, детектив, триллер, криминал
2024, Южная Корея
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Дождь любви
драма, мелодрама
2012, Южная Корея
7.4
Сочувствие госпоже Месть
Sympathy for Lady Vengeance/ Chinjeol-han Geumja-ssi
мистика, триллер, боевик, драма
2005, Южная Корея
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