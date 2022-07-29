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Постер к сериалу Болтун
Постер к сериалу Болтун
Постер к сериалу Болтун
Постер к сериалу Болтун
Постер к сериалу Болтун
Постер к сериалу Болтун
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Киноафиша Сериалы Болтун
Болтун (2022 - …) Big Mouth
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Это история о борьбе, с которой сталкивается юрист из низшего сословия. Он готов на все, чтобы защитить себя и своих близких в мире, где большинством людей движет корыстный интерес. Пак Чан Хо пытается построить карьеру адвоката, но пока может похвастаться лишь 10 процентами выигранных дел. Он любит поговорить, в связи с чем в народе его прозвали Большеротым. Однажды герой оказывается вовлечен в дело об убийстве. Его неожиданно путают с гениальным преступником. С этих пор жизни Пака Чан Хо и его родных угрожает опасность...

В ролях
В ролях
Ли Чон Сок
Им Юн А
Ким Джу Хон
Ок Джа Ён
Ян Гён Вон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Болтун»
Серия 1 / Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Серия 2 / Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2022
Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2022
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2022
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2022
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2022
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2022
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Болтун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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