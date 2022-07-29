Это история о борьбе, с которой сталкивается юрист из низшего сословия. Он готов на все, чтобы защитить себя и своих близких в мире, где большинством людей движет корыстный интерес. Пак Чан Хо пытается построить карьеру адвоката, но пока может похвастаться лишь 10 процентами выигранных дел. Он любит поговорить, в связи с чем в народе его прозвали Большеротым. Однажды герой оказывается вовлечен в дело об убийстве. Его неожиданно путают с гениальным преступником. С этих пор жизни Пака Чан Хо и его родных угрожает опасность...