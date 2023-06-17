Герой сериала «Король земли» – богатый наследник Гу Вон, который с детства терпеть не может фальшивых улыбок. Он управляет райским отелем под названием King of the Land для самых обеспеченных людей мира. Сотрудников, которые пытаются заискивать перед ним и лить в уши мед, он немедленно увольняет. Но однажды к нему на службу устраивается юная менеджер Чхон Са Ран, которая улыбается совершенно искренне… вот только не ему. Девушка влюблена в сам отель, который связан с ее лучшими детскими воспоминаниями.