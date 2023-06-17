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Постер сериала Король земли
Постер сериала Король земли
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Король земли

Король земли (2023 - 2023)

King the Land 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Герой сериала «Король земли» – богатый наследник Гу Вон, который с детства терпеть не может фальшивых улыбок. Он управляет райским отелем под названием King of the Land для самых обеспеченных людей мира. Сотрудников, которые пытаются заискивать перед ним и лить в уши мед, он немедленно увольняет. Но однажды к нему на службу устраивается юная менеджер Чхон Са Ран, которая улыбается совершенно искренне… вот только не ему. Девушка влюблена в сам отель, который связан с ее лучшими детскими воспоминаниями.

Король земли - трейлер
Король земли  трейлер
В ролях
В ролях
Ким Га-юнь
Им Юн А
Ко Вон-хи
Ан Сэ-ха
Ли Джун-хо
Ким Джэ-вон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
5.6 IMDb
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Сезоны
Король земли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
lii na 6 августа 2023, 17:37
🩷♡
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