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Наследники
Билеты от 3000₽
Киноафиша Наследники

Спектакль Наследники

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Театральная драма о наследии и выборе

Спектакль «Ванюшины» рассказывает о судьбе успешного коммерсанта Александра Егоровича Ванюшина, который всю свою жизнь трудился на благо своей семьи. Он надеялся, что шесть его детей станут надежными наследниками и продолжат семейное дело, но напряженная работа привела его на грань жизни и смерти.

Конфликт поколений

Когда настает момент выбора, кто из детей продолжит дело отца, зритель становится свидетелем глубоких эмоциональных конфликтов. Каждый из наследников по-своему воспринимает свою роль в семье и в бизнесе, что делает спектакль особенно актуальным для современного общества.

Русский психологический театр

Спектакль выполнен в традициях русского психологического театра, который всегда умел раскрывать подлинные драмы за повседневными сценами. Зрители смогут увидеть, как обычные бытовые ситуации оборачиваются настоящими испытаниями для персонажей.

Не только спектакль, но и глубокая мысль

«Ванюшины» — это не просто театральное представление, а возможность задуматься о семейных ценностях, традициях и ответственности. Какой путь выберут наследники? Сможет ли кто-то из них оправдать надежды отца? Эти вопросы будут волновать зрителей на протяжении всего спектакля.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной драмы, которая заставит вас переосмыслить свое отношение к семье и наследию.

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Яна Сексте
Яна Сексте

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽
17 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽
26 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

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