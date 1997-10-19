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Мара Такин
Мара Такин Mara Taquin
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Мара Такин

Mara Taquin

Дата рождения
19 октября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Самбра: Анатомия преступления 7.8
Самбра: Анатомия преступления (2023)
Лёгкая добыча 6.6
Лёгкая добыча (2022)
Жизнь - стерва 6.5
Жизнь - стерва (2023)

Фильмография Мара Такин

Оптимистичный 5.3
Оптимистичный Sanguine
2026, Франция / Бельгия
Самбра: Анатомия преступления 7.8
Самбра: Анатомия преступления
триллер, мини-сериал 2023, Франция
Зверь в джунглях 5.5
Зверь в джунглях La bête dans la jungle
драма 2023, Австрия / Бельгия / Франция
Жизнь - стерва 6.5
Жизнь - стерва Chiennes de vie
комедия, драма 2023, Бельгия
Лёгкая добыча 6.6
Лёгкая добыча La syndicaliste
драма, триллер 2022, Германия / Франция
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Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
комедия, драма 2021, Франция / Бельгия
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Семейка монстров 6.3
Семейка монстров Little Vampire
анимация 2020, Франция
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