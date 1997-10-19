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Фильмография
Мара Такин
Mara Taquin
Киноафиша
Персоны
Мара Такин
Мара Такин
Mara Taquin
Дата рождения
19 октября 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Самбра: Анатомия преступления
(2023)
6.6
Лёгкая добыча
(2022)
6.5
Жизнь - стерва
(2023)
Фильмография Мара Такин
5.3
Оптимистичный
Sanguine
2026, Франция / Бельгия
7.8
Самбра: Анатомия преступления
триллер, мини-сериал
2023, Франция
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5.5
Зверь в джунглях
La bête dans la jungle
драма
2023, Австрия / Бельгия / Франция
6.5
Жизнь - стерва
Chiennes de vie
комедия, драма
2023, Бельгия
6.6
Лёгкая добыча
La syndicaliste
драма, триллер
2022, Германия / Франция
Смотреть трейлер
6.4
Под облаками
Rien à foutre
комедия, драма
2021, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.3
Семейка монстров
Little Vampire
анимация
2020, Франция
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