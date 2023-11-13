Север Франции, конец 1980-х годов. На дороге у реки Самбер с пугающей регулярностью происходят нападения на женщин, но расследования заходят в тупик: полиция не может связать отдельные случаи и оставляет дела нераскрытыми. Лишь спустя много лет, благодаря молодой судье, дела начинают складываться в общую картину, указывающую на серийного насильника. Фильм охватывает несколько десятилетий, показывая не только частную борьбу за правду, но и то, как общественные изменения — от равнодушия по отношению к насилию над женщинами до движения #MeToo — повлияли на расследование.