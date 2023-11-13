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Киноафиша Сериалы Самбра

Самбра (2023 - 2023)

Sambre 18+
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Север Франции, конец 1980-х годов. На дороге у реки Самбер с пугающей регулярностью происходят нападения на женщин, но расследования заходят в тупик: полиция не может связать отдельные случаи и оставляет дела нераскрытыми. Лишь спустя много лет, благодаря молодой судье, дела начинают складываться в общую картину, указывающую на серийного насильника. Фильм охватывает несколько десятилетий, показывая не только частную борьбу за правду, но и то, как общественные изменения — от равнодушия по отношению к насилию над женщинами до движения #MeToo — повлияли на расследование.
В ролях
В ролях
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Корали Руссье
Корали Руссье
Жюльен Фрисон
Жюльен Фрисон
Луиз Орри-Дикеро
Мара Такин
Мара Такин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Самбра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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