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Баран Бёлюкбашы
Baran Bölükbasi
Киноафиша
Персоны
Баран Бёлюкбашы
Баран Бёлюкбашы
Baran Bölükbasi
Дата рождения
1 мая 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
8.1
Зимородок
(2022)
0.0
Сказка феи
(2022)
0.0
Спрячь меня
(2023)
Фильмография Баран Бёлюкбашы
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2023
2022
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Спрячь меня
драма
2023, Турция
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Сказка феи
драма, мелодрама
2022, Турция
8.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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