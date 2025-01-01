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Баран Бёлюкбашы
Баран Бёлюкбашы Baran Bölükbasi
Киноафиша Персоны Баран Бёлюкбашы

Баран Бёлюкбашы

Baran Bölükbasi

Дата рождения
1 мая 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Зимородок 8.1
Зимородок (2022)
Сказка феи 0.0
Сказка феи (2022)
Спрячь меня 0.0
Спрячь меня (2023)

Фильмография Баран Бёлюкбашы

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Спрячь меня
Спрячь меня
драма 2023, Турция
Сказка феи
Сказка феи
драма, мелодрама 2022, Турция
Зимородок 8.1
Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
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