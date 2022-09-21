Героиня турецкого драматического сериал «Сказка феи» – молодая и симпатичная девушка по имени Зейнеп. Несмотря на привлекательную внешность, доброе сердце и множество талантов, ей с детства не везло. Она появилась на свет в очень бедной семье и с ранних лет знала настоящую цену деньгам. Едва окончив школу, Зейнеп начинает искать работу. Ей удается устроиться няней в хорошую семью. Но однажды судьба девушки в корне меняется: она становится наследницей огромного состояния, с которым совершенно не умеет обращаться.