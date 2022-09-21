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Киноафиша Сериалы Сказка феи

Сказка феи (2022 - …)

Bir Peri Masalı
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут
О чем сериал

Героиня турецкого драматического сериал «Сказка феи» – молодая и симпатичная девушка по имени Зейнеп. Несмотря на привлекательную внешность, доброе сердце и множество талантов, ей с детства не везло. Она появилась на свет в очень бедной семье и с ранних лет знала настоящую цену деньгам. Едва окончив школу, Зейнеп начинает искать работу. Ей удается устроиться няней в хорошую семью. Но однажды судьба девушки в корне меняется: она становится наследницей огромного состояния, с которым совершенно не умеет обращаться.

В ролях
В ролях
Мюфит Каяджан
Алина Боз
Hazal Filiz Küçükköse
Баран Болюкбаши
Назан Кесал
Мустафа Мерт Коч
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сказка феи»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сказка феи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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