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Мюфит Каяджан
Müfit Kayacan
Киноафиша
Персоны
Мюфит Каяджан
Мюфит Каяджан
Müfit Kayacan
Дата рождения
17 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Далекий город
(2024)
7.6
Алеф
(2020)
7.4
Сестры
(2019)
Фильмография Мюфит Каяджан
7.9
Далекий город
драма
2024, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Сапфир
драма, мелодрама
2023, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Сказка феи
драма, мелодрама
2022, Турция
5.3
Игра моей судьбы
драма
2021, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Любовь 101
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
7.6
Алеф
драма, криминал, детектив
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.9
Стужа
драма, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.4
Сестры
Kiz Kardesler / A Tale of Three Sisters
драма
2019, Турция / Германия / Нидерланды / Греция
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