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Гёзде Кансу
Gözde Kansu
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Гёзде Кансу
Гёзде Кансу
Gözde Kansu
Дата рождения
23 августа 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
8.1
Зимородок
(2022)
7.8
Garip Bülbül Neset Ertas
(2022)
Фильмография Гёзде Кансу
Жанр
Все
Биография
Драма
Мелодрама
Музыка
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
8.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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7.8
Garip Bülbül Neset Ertas
Garip Bülbül Neset Ertas
биография, драма, музыка
2022, Турция
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