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Ознур Серчелер
Ознур Серчелер Öznur Serçeler
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Ознур Серчелер

Öznur Serçeler

Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Кайсери, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Любовь и слезы 7.2
Любовь и слезы (2025)
Ранняя пташка 7.2
Ранняя пташка (2018)
Зимородок 7.1
Зимородок (2022)

Фильмография Ознур Серчелер

Любовь и слезы 7.2
Любовь и слезы
драма, мелодрама 2025, Турция
Холдинг 3.7
Холдинг
драма 2024, Турция
Зимородок 7.1
Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
Ранняя пташка 7.2
Ранняя пташка
комедия, мелодрама 2018, Турция
Полнолуние 6.2
Полнолуние
драма, комедия, мелодрама 2017, Турция
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