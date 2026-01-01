Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ознур Серчелер
Öznur Serçeler
Киноафиша
Персоны
Ознур Серчелер
Ознур Серчелер
Öznur Serçeler
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Кайсери, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Любовь и слезы
(2025)
7.2
Ранняя пташка
(2018)
7.1
Зимородок
(2022)
Фильмография Ознур Серчелер
7.2
Любовь и слезы
драма, мелодрама
2025, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.7
Холдинг
драма
2024, Турция
7.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.2
Ранняя пташка
комедия, мелодрама
2018, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Полнолуние
драма, комедия, мелодрама
2017, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить