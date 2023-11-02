Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Спрячь меня
1 постер
Киноафиша Сериалы Спрячь меня

Спрячь меня (2023 - 2024)

Sakla Beni 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 65 часов 0 минут

О чем сериал

Мете и Наз - любимые дети богатых и влиятельных семей. Оба они избалованы и привыкли получать от жизни все, что хотят. Их история, начавшаяся в детстве с обещаний родных, сегодня течет к браку, и они не могут оторваться друг от друга. Но когда перед Мете неожиданно появляется служанка Наза - Инчиля, которая была с ним с самого детства, Мете ставит под сомнение все решения, которые он принимал в жизни. Изменит ли эта встреча между Инчилой и Мете направление истории, которую Наз писала со всем своим упрямством, и поможет ли Мете найти настоящую любовь?

Спрячь меня - трейлер
Спрячь меня  трейлер
В ролях
В ролях
Ураз Каигилароглу
Ураз Каигилароглу
Нилюфер Ачикалын
Нилюфер Ачикалын
Шенай Гюрлер
Шенай Гюрлер
Джемре Байсел
Джемре Байсел
Сера Токдемир
Сера Токдемир
Баран Бёлюкбашы
Баран Бёлюкбашы
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Спрячь меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше