Мете и Наз - любимые дети богатых и влиятельных семей. Оба они избалованы и привыкли получать от жизни все, что хотят. Их история, начавшаяся в детстве с обещаний родных, сегодня течет к браку, и они не могут оторваться друг от друга. Но когда перед Мете неожиданно появляется служанка Наза - Инчиля, которая была с ним с самого детства, Мете ставит под сомнение все решения, которые он принимал в жизни. Изменит ли эта встреча между Инчилой и Мете направление истории, которую Наз писала со всем своим упрямством, и поможет ли Мете найти настоящую любовь?