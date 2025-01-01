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Гюлчин Сантурджуодлу
Gülçin Santircioglu
Киноафиша
Персоны
Гюлчин Сантурджуодлу
Гюлчин Сантурджуодлу
Gülçin Santircioglu
Дата рождения
25 июля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Измир, Турция
Популярные фильмы
8.1
Зимородок
(2022)
5.8
Яйцо
(2007)
0.0
Андропауза
(2022)
Фильмография Гюлчин Сантурджуодлу
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2022
2019
2007
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Андропауза
драма, комедия
2022, Турция
8.1
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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Ветреный
драма, мелодрама
2019, Турция
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5.8
Яйцо
Yumurta
драма
2007, Турция
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