Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кассета номер семь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Башибозуклар
Башибозуклар

, 2026
Başıbozuklar
Турция / комедия
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0
О фильме

Любительская музыкальная группа «Башибозуклар», состоящая из Серенай, Хаяти, Невры, Вурала, Саки и Халиме, отправляется на концерт в Алачаты. Однако из-за неправильного маршрута они неожиданно оказываются на территории американской ракетной базы в Сирии. Эта серьезная ошибка в координатах ввергает группу в военный хаос. Не совсем понимая, что они делают, но полные решимости выжить, группа начинает искать выход из этой чуждой и опасной обстановки. Более того, им нужно не только спасти свои жизни, но и предотвратить крупный кризис, который они неосознанно спровоцировали. В условиях хаоса, недоразумений и многочисленных неудач это путешествие «Башибозуклар» превращается из обычного концерта в борьбу за предотвращение глобальной катастрофы.

В ролях

Халил Бабур
Баран Бёлюкбашы
Баран Бёлюкбашы
Buse Sinem Iren
Гёзде Кансу
Гёзде Кансу
Гонджа Вуслатери
Ипек Филиз Язиджи
Режиссер Hakan Algül
Сценарист Gani Müjde
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
23 апреля 2026 Германия
17 апреля 2026 Турция
Бюджет 1 000 000 TRL
Сборы в мире $138 497
Производство Sky Films
Другие названия
Basibozuklar, Başıbozuklar

Рейтинг фильма

2.9
Оцените 11 голосов
2.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше