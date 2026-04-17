Любительская музыкальная группа «Башибозуклар», состоящая из Серенай, Хаяти, Невры, Вурала, Саки и Халиме, отправляется на концерт в Алачаты. Однако из-за неправильного маршрута они неожиданно оказываются на территории американской ракетной базы в Сирии. Эта серьезная ошибка в координатах ввергает группу в военный хаос. Не совсем понимая, что они делают, но полные решимости выжить, группа начинает искать выход из этой чуждой и опасной обстановки. Более того, им нужно не только спасти свои жизни, но и предотвратить крупный кризис, который они неосознанно спровоцировали. В условиях хаоса, недоразумений и многочисленных неудач это путешествие «Башибозуклар» превращается из обычного концерта в борьбу за предотвращение глобальной катастрофы.