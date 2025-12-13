В ролях
Ребекка Далтон
Emma Barrett
Джим Уотсон
Bill Halliday
Лиза Мишель Корнелиус
Dr. Felicity Miller
Стефани Белдинг
Dr. Winshaw
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Mike Donis
Сценарист
Jennifer Snow
Композитор
Sean Nimmons-Paterson
Детали фильма
Страна
США / Канада
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 декабря 2025
Премьера в мире
13 декабря 2025
Производство
Brain Power Studio, Grit and Grace Entertainment, Reel One Entertainment
Другие названия
Rodeo Christmas Romance