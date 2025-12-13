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Постер фильма Рождественский романс о родео
6.3
Киноафиша Фильмы Рождественский романс о родео
6.3

Рождественский романс о родео

, 2025
Rodeo Christmas Romance
США, Канада / драма, мелодрама / 18+
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Постер фильма Рождественский романс о родео
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ребекка Далтон
Emma Barrett
Кори Севьер
Noal Holliday
Джим Уотсон
Bill Halliday
Энн Пирву
Kathleen Parks
Ланетт Уэр
Ланетт Уэр
Grace Mackenzie
Lindura
Maya Taylor
Brandon Oakes
Justin
Лиза Мишель Корнелиус
Dr. Felicity Miller
Стефани Белдинг
Dr. Winshaw
Nicki Whitely
Elizabeth
Режиссер Mike Donis
Сценарист Jennifer Snow
Композитор Sean Nimmons-Paterson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 декабря 2025
Премьера в мире 13 декабря 2025
Производство Brain Power Studio, Grit and Grace Entertainment, Reel One Entertainment
Другие названия
Rodeo Christmas Romance

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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