Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Эндрю Бушелл
Andrew Bushell
Киноафиша
Персоны
Эндрю Бушелл
Эндрю Бушелл
Andrew Bushell
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Хадсон и Рекс
(2019)
7.5
24-каратное Рождество
(2024)
6.5
Вайнонна Эрп: Месть
(2024)
Фильмография Эндрю Бушелл
Дерзость
драма, триллер
2026, США
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.5
Вайнонна Эрп: Месть
Wynonna Earp: Vengeance
триллер, боевик
2024, Канада
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7.5
24-каратное Рождество
24-Karat Christmas
мелодрама
2024, Канада
6
Под рождественским небом
Under the Christmas Sky
драма, мелодрама
2023, США
5.5
Рождество повторно
Christmas Revisited
мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
4.7
Близко к тебе
Close to You
драма
2023, Канада / Великобритания / США
6.2
Главное желание – любовь
Christmas Plus One
комедия, мелодрама
2022, Канада
Смотреть трейлер
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Влюбленность исключена
Falling in Love at Christmas
мелодрама
2021, Канада
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