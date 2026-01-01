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Эндрю Бушелл Andrew Bushell
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Эндрю Бушелл

Andrew Bushell

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Хадсон и Рекс 7.5
Хадсон и Рекс (2019)
7.5
24-каратное Рождество (2024)
Вайнонна Эрп: Месть 6.5
Вайнонна Эрп: Месть (2024)

Фильмография Эндрю Бушелл

Дерзость
Дерзость
драма, триллер 2026, США
Вайнонна Эрп: Месть 6.5
Вайнонна Эрп: Месть Wynonna Earp: Vengeance
триллер, боевик 2024, Канада
Смотреть трейлер
7.5
24-каратное Рождество 24-Karat Christmas
мелодрама 2024, Канада
Под рождественским небом 6
Под рождественским небом Under the Christmas Sky
драма, мелодрама 2023, США
Рождество повторно 5.5
Рождество повторно Christmas Revisited
мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер
Близко к тебе 4.7
Близко к тебе Close to You
драма 2023, Канада / Великобритания / США
Главное желание – любовь 6.2
Главное желание – любовь Christmas Plus One
комедия, мелодрама 2022, Канада
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Влюбленность исключена 5.5
Влюбленность исключена Falling in Love at Christmas
мелодрама 2021, Канада
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