О персоне
Фильмография
Мика Амонсен
Mika Amonsen
Киноафиша
Персоны
Мика Амонсен
Мика Амонсен
Mika Amonsen
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Свист
(2025)
Билеты
6.1
Бостонский закон
(2025)
6.0
Республика Сары
(2021)
Фильмография Мика Амонсен
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2021
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
6.1
Бостонский закон
драма, криминал
2025, США
6.6
Свист
Whistle
ужасы, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6
Республика Сары
драма
2021, США
