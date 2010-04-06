После американской оккупации Япония переживала непростые времена. В 1955 году страну охватила разруха и нищета, экономический подъём стал насущной необходимостью, и правительство приняло жёсткие меры по борьбе с преступностью и уличным насилием. Для молодых правонарушителей были созданы колонии строгого режима, призванные раз и навсегда отбить желание вести бандитскую жизнь. Сюжет разворачивается в спецколонии имени Сёнана, неподалёку от Токио, где за различные преступления оказываются 16-17-летние подростки, известные под кличками Джо, Марио, Солдат, Голяк, Капуста и Черепаха. Испытав на себе жестокость охраны и тюремного доктора, ребята, оказавшись в камере, попытались установить иерархию "по понятиям". Но их планы нарушил седьмой сокамерник — студент по фамилии Сакураги. Умный и крепкий, он быстро объяснил остальным, что играть в навязанные игры — не выход. Важно жить не по воровским законам, а по человеческим: не предавать, не бояться, держаться за друзей и стойко переносить тяготы. Уроки "старшего брата" глубоко запали парням в душу, и они не забыли их даже после освобождения. Их жизнь в тюрьме и за её пределами и становится центральной линией сериала.