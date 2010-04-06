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Постер сериала Радуга: Семеро из шестой камеры
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Киноафиша Сериалы Радуга: Семеро из шестой камеры

Радуга: Семеро из шестой камеры (2010 - 2010)

Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NTV
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

После американской оккупации Япония переживала непростые времена. В 1955 году страну охватила разруха и нищета, экономический подъём стал насущной необходимостью, и правительство приняло жёсткие меры по борьбе с преступностью и уличным насилием. Для молодых правонарушителей были созданы колонии строгого режима, призванные раз и навсегда отбить желание вести бандитскую жизнь. Сюжет разворачивается в спецколонии имени Сёнана, неподалёку от Токио, где за различные преступления оказываются 16-17-летние подростки, известные под кличками Джо, Марио, Солдат, Голяк, Капуста и Черепаха. Испытав на себе жестокость охраны и тюремного доктора, ребята, оказавшись в камере, попытались установить иерархию "по понятиям". Но их планы нарушил седьмой сокамерник — студент по фамилии Сакураги. Умный и крепкий, он быстро объяснил остальным, что играть в навязанные игры — не выход. Важно жить не по воровским законам, а по человеческим: не предавать, не бояться, держаться за друзей и стойко переносить тяготы. Уроки "старшего брата" глубоко запали парням в душу, и они не забыли их даже после освобождения. Их жизнь в тюрьме и за её пределами и становится центральной линией сериала.

В ролях
В ролях
Сюн Огури
Сюн Огури
Кэидзи Фудзивара
Takaya Kuroda
Tomohiro Waki
Роми Пак
Рикия Кояма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Радуга: Семеро из шестой камеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 26 эпизодов
 
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