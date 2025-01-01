Меню
Том Бирс
Награды
Thom Beers
О персоне
Награды
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Unstructured Reality Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Unstructured Reality Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Reality Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
