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О персоне
Фильмография
Том Бирс
Thom Beers
Киноафиша
Персоны
Том Бирс
Том Бирс
Thom Beers
Дата рождения
20 июля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
Смертельный улов
(2005)
0
Фильмография Том Бирс
Жанр
Все
Приключения
Телешоу
Год
Все
2005
Все
1
Сериалы
1
Режиссер
1
Смертельный улов
телешоу, приключения
2005, США
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