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Киноафиша Сериалы Легенда

Легенда (2021 - 2022)

Destan 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 70 часов 0 минут

О чем сериал

Аккыз, рожденная высоко в горах, рано осталась сиротой по вине Алпагу Хана. Девочке пришлось быстро повзрослеть и самостоятельно выживать в суровых условиях, где необходимо уметь постоять за себя с оружием в руках. Много лет назад отца Аккыз коварно погубил Алпагу Хан, и девушка поклялась во что бы то ни стало отомстить жестокому тирану. Шли годы, Аккыз выросла, стала прекрасной воительницей, и однажды встретила Батуга, который оказался сыном ее злейшего врага. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы добиться справедливости и отомстить врагу.
 

В ролях
В ролях
Эбру Шахин
Эбру Шахин
Эдип Тепели
Селим Байрактар
Селим Байрактар
Дениз Барут
Бурак Тозкопаран
Buse Meral
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Легенда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 28 эпизодов
 
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