Аккыз, рожденная высоко в горах, рано осталась сиротой по вине Алпагу Хана. Девочке пришлось быстро повзрослеть и самостоятельно выживать в суровых условиях, где необходимо уметь постоять за себя с оружием в руках. Много лет назад отца Аккыз коварно погубил Алпагу Хан, и девушка поклялась во что бы то ни стало отомстить жестокому тирану. Шли годы, Аккыз выросла, стала прекрасной воительницей, и однажды встретила Батуга, который оказался сыном ее злейшего врага. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы добиться справедливости и отомстить врагу.

