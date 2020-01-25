В центре событий турецкого драматического сериала «Изумрудный Феникс» – Серхат, наследник обеспеченной семьи Демирканов. Молодому человеку предстоит служба в армии. После того, как юноша отдаст долг родине, он планирует связать себя узами брака с Зюмрют, которая работает в компании его родителей. В это время у его дяди Адиля тоже возникает желание посвататься к Зюмрют. Адиль понятия не имеет, что девушка в отношениях с Серхатом. Рота Серхата отправляется на битву в Сирию. Вскоре его родители получают похоронку.