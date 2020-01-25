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Постер к сериалу Изумрудный Феникс
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мало голосов Рейтинг IMDb: 4
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Киноафиша Сериалы Изумрудный Феникс
Изумрудный Феникс (2020 - 2021) Zümrüdüanka
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность 52 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий турецкого драматического сериала «Изумрудный Феникс» – Серхат, наследник обеспеченной семьи Демирканов. Молодому человеку предстоит служба в армии. После того, как юноша отдаст долг родине, он планирует связать себя узами брака с Зюмрют, которая работает в компании его родителей. В это время у его дяди Адиля тоже возникает желание посвататься к Зюмрют. Адиль понятия не имеет, что девушка в отношениях с Серхатом. Рота Серхата отправляется на битву в Сирию. Вскоре его родители получают похоронку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Альп Навруз
Джерен Йылмаз
Хатидже Аслан
Элиф Чакман
Селим Байрактар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Изумрудный Феникс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Изумрудный Феникс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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