История начинается 30 лет назад, когда молодая Аланур влюбляется в простого парня Зию. Несмотря на то, что ее богатые родители не одобряют ее выбор, Аланур готова на все, чтобы быть с любимым. Однако в один момент парень сбегает, оставив короткое прощальное письмо. С течением времени Аланур и Зия построили свои собственные семьи, они давно не общались. Внезапно, их судьбы пересекаются снова, когда их дети, Мехмет и Аслы, влюбляются друг в друга. В отличие от их родителей, они готовы бороться за свою любовь и не поддаваться давлению окружающих. Вскоре Аслы и Мехмет узнают, что их родители были влюблены друг в друга много лет назад, но им пришлось расстаться из-за анонимного письма. Их история любви не закончена, и они решают вновь встретиться. Возможно ли, чтобы Аланур и Зия забыли о прежних обидах и поддержали своих детей? Как будут развиваться отношения между Мехметом и Аслы, когда они узнают правду о прошлом своих родителей?