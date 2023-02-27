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Постер сериала Прощальное письмо
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Киноафиша Сериалы Прощальное письмо

Прощальное письмо (2023 - 2023)

Veda Mektubu 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

История начинается 30 лет назад, когда молодая Аланур влюбляется в простого парня Зию. Несмотря на то, что ее богатые родители не одобряют ее выбор, Аланур готова на все, чтобы быть с любимым. Однако в один момент парень сбегает, оставив короткое прощальное письмо. С течением времени Аланур и Зия построили свои собственные семьи, они давно не общались. Внезапно, их судьбы пересекаются снова, когда их дети, Мехмет и Аслы, влюбляются друг в друга. В отличие от их родителей, они готовы бороться за свою любовь и не поддаваться давлению окружающих. Вскоре Аслы и Мехмет узнают, что их родители были влюблены друг в друга много лет назад, но им пришлось расстаться из-за анонимного письма. Их история любви не закончена, и они решают вновь встретиться. Возможно ли, чтобы Аланур и Зия забыли о прежних обидах и поддержали своих детей? Как будут развиваться отношения между Мехметом и Аслы, когда они узнают правду о прошлом своих родителей?

Прощальное письмо - трейлер первого сезона
Прощальное письмо  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нургюль Ешилчай
Нургюль Ешилчай
Селим Байрактар
Селим Байрактар
Умму Путгул
Рабиа Сойтюрк
Эмре Кывылджим
Hakan Karsak
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Прощальное письмо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 24 эпизода
 
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