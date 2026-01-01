Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Максимилиан Брюкнер
Maximilian Brückner
Киноафиша
Персоны
Максимилиан Брюкнер
Максимилиан Брюкнер
Maximilian Brückner
Дата рождения
10 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Мюнхен, Бавария, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Последние дни Софии Шолль
(2005)
7.0
Цвет сакуры
(2008)
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
(2020)
Фильмография Максимилиан Брюкнер
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Триллер
Год
Все
2020
2018
2008
2005
2004
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический, мини-сериал
2020, Германия
6.6
Полярный круг
драма, криминал, триллер
2018, Финляндия/Германия
7
Цвет сакуры
Kirschblüten - Hanami
мелодрама, драма
2008, Германия / Франция
Смотреть трейлер
7.6
Последние дни Софии Шолль
Sophie Scholl - Die letzten Tage
биография, криминал, драма
2005, Германия
Смотреть трейлер
6.3
Забойный футбол
Manner wie wir
комедия, мелодрама
2004, Германия
Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока
Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
«Не везет мне в тесте, повезет в любви»: лишь смотревшие «Белое солнце пустыни» 10+ раз пройдут викторину
Брагина побил плохой танцор: «Первый отдел» взял десятки рекордов, но лучшим детективом НТВ признали не его (и даже не «Невского»)
«Народ для разврата собрался», но придется проходить тест: угадайте фильм с Шукшиным по одному кадру
Так не смогла даже «Соло прокачка»: это аниме на старте урвало 5/5 на Crunchyroll – «выглядит отлично»
Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3
Проснись, самурай, ты обрыдался: после второго сезона Cyberpunk: Edgerunners зрители будут нервно курить
Не стала смотреть 428 серий «Тайн следствия» — нашла детектив на замену: с копией Швецовой и всего на 4 часа
«Сериал неприятный и какой-то мерзкий»: зрители отказались от «близнеца» «Первого отдела» НТВ — Жарков, Вожакина, Паламарчук не спасли ситуацию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667