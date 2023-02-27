«Не стучи»: Рецензия Киноафиши

В детстве Матильду обнаруживают одну в пустом доме. Девочка находилась в клетке, накрытой покрывалом, и дрожала от ужаса. Неподалеку, в лесу, лежало тело ее отца. Мама таинственным образом испарилась и навсегда пропала из ее жизни. Она забыла, что случилось в ту ночь, превратив события того дня в вечную тайну. Спустя много лет подросшая Матильда вступает в права наследства вместе со своей сестрой и братом. Они решают в последний раз осмотреть дом перед продажей и понять, получится ли включить в сделку еще и принадлежащую им часть леса. Но в этом месте их начинают одолевать воспоминания. Возможно, события прошлого повторятся вновь и не все смогут дожить до рассвета.

Как это водится, старый дом находится в глубокой чаще леса. Хочется уже законодательно запретить строительство таких странных зданий, которые как будто нарочно созданы для маньяков/духов/призраков/вампиров. Просто подставьте свою самую страшную фантазию, и она легко приживется в этом месте. Но в отличие от типичных хорроров, отправляющих наивных персонажей отдохнуть за городом, у героев «Не стучи» действительно есть повод приехать в это жуткое место. Им необходимо столкнуться с тяжелым и замолчанным прошлым. Здешняя тишина моментально оживляет воспоминания всех оставшихся членов семьи, вскрывает их страхи. Подавленные эпизоды начинают болезненно выходить наружу, вынуждая осмысливать старые травмы и признаваться в своих ошибках. Почти все связанны с жизнью семьи до трагедии, когда старшие брат и сестра оставили Матильду с родителями, уехав учиться в город.

Не стучи

Большую часть фильма история выглядит просто подозрительной, без явных мистических мотивов. Все странности легко списать на старый скрипящий дом и мрачный, пугающий лес, особенно если гулять по нему в сумерках одному. Чуть больше вопросов рождают флешбэки, но и в этом случае все держится лишь на ощущениях, а не фактах. Возможно, у всех разыгралось бурное воображение. Тем более для этого не обязательно быть впечатлительным. Стоит лишь вспомнить о клетке и трупе отца, смерть которого так и осталась тайной, и пропаже матери. Но постепенно мы, как и Матильда, по крупицам узнаем прошлое и складываем цельную картину того трагичного дня.

Неожиданно в конце история начинает говорить о защите природы и экологии. Перед нами оказывается не примитивная хоррор-история о банальности потустороннего зла, остро нуждающаяся в новых жертвах и потоках крови. Скорее, перед нами разворачивается сюжет о недопонимании и эгоистичности, невозможности начать правильный диалог и понять аргументы другой стороны. Одни видят агрессию и начинают защищаться любой ценой, другие слишком поздно понимают, что сделали. Тут нет плохих или хороших. Просто экосистема, в которой выживает сильнейший. Удивительно, но такой сюжет выглядит более жутким, что очередная история о потусторонних духах. Нам дают увидеть хрупкую грань между разрушительными действиями людей и, казалось бы, беззащитной природой. Последняя просто оберегает свое спокойствие и богатства своих земель. Человек же ощущает свою власть и силу, распоряжается окружающим дарами по своему усмотрению, не задумываясь о последствиях.

Не стучи

Стоит подчеркнуть, «Не стучи» — европейский хоррор. Это отражается в финале, не оставляющем возможности счастливого конца. И здесь не побеждает зло или проигрывает добро. На одного агрессивного «хищника» находится другой, более крупный, опасный и живучий. Все это выглядит очередным напоминанием человечеству о его безнаказанности и грубости в отношении природы. Кажется, что мы даже получаем единственной верный итог для всех героев. Он выглядит предзнаменованием мрачного будущего, в котором наш стук уже просто не захотят услышать.