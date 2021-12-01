«Половинка меня»: Рецензия Киноафиши

Владелица бара Яана растит двоих детей и все никак не может разорвать токсичные отношения с мужем, регулярно ввязывающимся в темные делишки и склонным к насилию. В свободное время героиня занимается верховой ездой и даже добивается некоторых успехов, но ее жизнь резко меняется после несчастного случая. Теперь ноги Яаны парализованы, и девушка вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Однако пройдя первые трудности, при поддержке друзей она снова возвращается в седло, хотя для этого героине приходится преодолеть немало преград.

Давно уже известно, что самые удивительные и фантастические истории, которые так и хочется уличить в неправдоподобности, рождаются из самой жизни. Именно так и появился финский фильм «Половинка меня» (кстати, если переводить название дословно, то оно более интересное: «Время, которое у меня появилось»). История Яаны Кивимяки реальна — спортсменка и наездница сумела вернуться в спорт после травмы, выступить на паралимпийских играх и добиться немалых успехов на европейских турнирах.

Поэтому можно сразу отбросить все претензии к излишней драматичности и нарочитости сюжета. Это не просто «могло» произойти в реальном мире – оно действительно случилось. Хотя, увы, картину, созданную супругами Тууккой и Ольгой Темонен (последняя сыграла главную роль и помогла со сценарием), все равно нельзя назвать идеальной. Кажется, что авторы слишком уж спешат, желая уложить в полтора часа все стороны жизни героини. Поэтому завязка действия выглядит слишком уж поспешной: зритель еще не успеет осознать обычную жизнь героини и проникнуться ее буднями и сложностями, как ему уже выдадут главный поворот.

Да и в дальнейшем события будут валиться буквально одно за другим, что для атмосферной драмы иногда почти губительно. Так и хочется попросить создателей не нестись вперед, как те самые скаковые лошади, а дать погрузиться в переживания героини, увидеть не только ее действия, но и эмоции.

Хотя почти все эти придирки придут в голову уже после просмотра. Ведь происходящему на экране невозможно не сопереживать. Да, авторов регулярно хочется обвинить в манипуляциях. Уж слишком красивым и одновременно отвратительным они показывают токсичного мужа Яаны. Но тут же можно себя одернуть и с непозволительной быстротой вспомнить похожие примеры из реальной жизни.

Половинка меня

Но важнее всего, что Темонены в первой половине картины сумели передать ту самую атмосферу бессилия, которая преследует героиню. Это может быть злоба, апатия, а то и вовсе мысли о суициде. Нет ничего страшнее для сильного человека, чем потеря элементарных способностей.

И именно опираясь на эти эмоции, «Половинка меня» вырастает в великолепную духоподъемную историю. Ведь в какой-то момент Яана теряет почти все, даже общение с детьми. Но постепенно она понимает, что возможностей все еще много, нужно лишь приложить больше усилий.

Половинка меня

Поэтому при всех озвученных недостатках и простоте съемок (хотя лошадей здесь показывают очень красиво) картина заставит неоднократно расплакаться эмоциональных зрителей. Да и остальные нет-нет, да и почувствуют ком в горле. Если не на ярко трагических сценах, так на будничном моменте, когда банальная попытка пропылесосить комнату чуть не приводит к травме.

Темонены снимают с такой теплотой и любовью к своим героям, что «Половинке меня» легко простить и все шероховатости, и манипуляции зрителем. Ведь иногда очень полезно увидеть историю человека, который сумел справиться с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Тогда и свои проблемы кажутся не такими сложными, да и восхищение силой духа надолго заряжает эмоциями.