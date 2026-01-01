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Микко Леппилампи
Микко Леппилампи Mikko Leppilampi
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Микко Леппилампи

Mikko Leppilampi

Дата рождения
22 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Пялькяне, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Ледяная бездна 7.0
Ледяная бездна (2021)
Вински и тайна Перевёрнутого города 6.8
Вински и тайна Перевёрнутого города (2026)
Полярный круг 6.6
Полярный круг (2018)

Фильмография Микко Леппилампи

Вински и тайна Перевёрнутого города 6.8
Вински и тайна Перевёрнутого города Vinski 2
приключения, семейный, фэнтези 2026, Финляндия
Смотреть трейлер
Возвращение гремлинов 4.4
Возвращение гремлинов The Creeps
боевик, комедия, фэнтези 2025, Финляндия
Смотреть трейлер
Папочка может 5.8
Папочка может Kyllä isä osaa -elokuva
комедия 2024, Финляндия
Камбэк 5.3
Камбэк Comeback
комедия, музыка, драма 2023, Финляндия
Не стучи 5.8
Не стучи Koputus
ужасы 2022, Финляндия
Смотреть трейлер Рецензия
Ледяная бездна 7
Ледяная бездна
криминал, триллер, детектив 2021, Финляндия
Вински и порошок-невидимка 5.7
Вински и порошок-невидимка Vinski ja näkymättömyyspulveri
фэнтези, комедия, семейный 2021, Финляндия
Полярный круг 6.6
Полярный круг
драма, криминал, триллер 2018, Финляндия/Германия
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