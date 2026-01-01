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Микко Леппилампи
Mikko Leppilampi
Киноафиша
Персоны
Микко Леппилампи
Микко Леппилампи
Mikko Leppilampi
Дата рождения
22 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Пялькяне, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.0
Ледяная бездна
(2021)
6.8
Вински и тайна Перевёрнутого города
(2026)
6.6
Полярный круг
(2018)
Фильмография Микко Леппилампи
6.8
Вински и тайна Перевёрнутого города
Vinski 2
приключения, семейный, фэнтези
2026, Финляндия
Смотреть трейлер
4.4
Возвращение гремлинов
The Creeps
боевик, комедия, фэнтези
2025, Финляндия
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Папочка может
Kyllä isä osaa -elokuva
комедия
2024, Финляндия
5.3
Камбэк
Comeback
комедия, музыка, драма
2023, Финляндия
5.8
Не стучи
Koputus
ужасы
2022, Финляндия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Ледяная бездна
криминал, триллер, детектив
2021, Финляндия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Вински и порошок-невидимка
Vinski ja näkymättömyyspulveri
фэнтези, комедия, семейный
2021, Финляндия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.6
Полярный круг
драма, криминал, триллер
2018, Финляндия/Германия
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