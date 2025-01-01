Ирина Смирнова

Ирина Юрьевна Смирнова (творческий псевдоним — Ирина Бейнарович) — российский кинопродюсер. Родилась 19 февраля 1980 года в городе Саров (Арзамас-16), Нижегородская область.

Окончила с красным дипломом Нижегородский государственный лингвистический университет по переводческому факультету в 2002 году. В 2004–2005 училась в магистратуре Лондонского университета (Royal Holloway), где специализировалась на продюсировании кино и телевидения. Тема диссертации — «Управление творческими кадрами в телевизионном производстве».

С 2006 года работала линейным продюсером и вторым режиссёром в компании AMEDIA. С 2007 года — исполнительный, затем генеральный продюсер кинокомпании «Русское».

Продюсер более 300 телевизионных игровых проектов, включая фильмы, мини-сериалы и многосерийные проекты.