Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ирина Смирнова Irina Smirnova
Киноафиша Персоны Ирина Смирнова

Ирина Смирнова

Irina Smirnova

Дата рождения
19 февраля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Саров, Россия

Биография Ирины Смирновой

Ирина Юрьевна Смирнова (творческий псевдоним — Ирина Бейнарович) — российский кинопродюсер. Родилась 19 февраля 1980 года в городе Саров (Арзамас-16), Нижегородская область.

Окончила с красным дипломом Нижегородский государственный лингвистический университет по переводческому факультету в 2002 году. В 2004–2005 училась в магистратуре Лондонского университета (Royal Holloway), где специализировалась на продюсировании кино и телевидения. Тема диссертации — «Управление творческими кадрами в телевизионном производстве».

С 2006 года работала линейным продюсером и вторым режиссёром в компании AMEDIA. С 2007 года — исполнительный, затем генеральный продюсер кинокомпании «Русское».

Продюсер более 300 телевизионных игровых проектов, включая фильмы, мини-сериалы и многосерийные проекты.

Популярные фильмы

Любка 7.4
Любка (2009)
Жена по совместительству 6.1
Жена по совместительству (2013)
Эта женщина ко мне 6.1
Эта женщина ко мне (2011)

Фильмография Ирины Смирновой

Жанр
Год
Все 68 Фильмы 34 Сериалы 34 Продюсер 68
Алла-такси
Алла-такси
мелодрама 2024, Россия
Свет в окне
Свет в окне
мелодрама 2024, Россия
Всем по 50
Всем по 50
мелодрама 2023, Россия
Тайна Лилит
Тайна Лилит
2021, Россия
На краю
На краю
драма, криминал 2019, Россия
Сиделка
Сиделка
мелодрама, детектив 2018, Украина/Россия
Березка
Березка
мелодрама 2018, Россия
Торгсин
Торгсин
драма 2017, Россия
Цена измены 5.1
Цена измены Tsena izmeny
мелодрама 2017, Россия
Старшая жена
Старшая жена
драма 2016, Россия
Фальшивая нота
Фальшивая нота
драма, мелодрама 2016, Россия
Блюз для сентября 5.3
Блюз для сентября Blyuz dlya sentyabrya
мелодрама 2016, Россия
Блестящей жизни лепесток 4.4
Блестящей жизни лепесток Blestyashchey zhizni lepestok
мелодрама 2016, Россия
Елена Прекрасная 4.9
Елена Прекрасная Elena prekrasnaya
мелодрама 2016, Россия
Московская борзая
Московская борзая
детектив 2015, Россия
Моя мама против
Моя мама против
драма, мелодрама 2015, Россия
Переезд
Переезд
мелодрама 2015, Россия
И шарик вернется
И шарик вернется
драма, мелодрама 2015, Россия
Взгляд из вечности
Взгляд из вечности
драма, мелодрама 2015, Россия
Сказки мачехи
Сказки мачехи
драма 2015, Россия
Соучастники 5.4
Соучастники Souchastniki
мелодрама, криминал 2015, Россия
По секрету всему свету 5.6
По секрету всему свету Po sekretu vsemu svetu
мелодрама 2015, Россия
Осколки хрустальной туфельки 5.1
Осколки хрустальной туфельки Oskolki khrustalnoy tufelki
мелодрама 2015, Россия
За чужие грехи 5.1
За чужие грехи Za chuzhie grekhi
мелодрама 2015, Россия
Показать еще
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше