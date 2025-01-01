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Светит, да не греет
Билеты от 1200₽
Киноафиша Светит, да не греет

Спектакль Светит, да не греет

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля "Светит, да не греет" по одноименной пьесе Александра Островского в Театре им. Вахтангова

Театр имени Вахтангова готовит премьеру спектакля по пьесе Александра Островского "Светит, да не греет". Это произведение, написанное в 1860 году, до сих пор волнует сердца зрителей своей актуальностью и глубоким психологизмом.

Сюжет и концепция

В центре сюжета — жизнь провинциальной семьи, полный контрастов и внутренних конфликтов. Островский мастерски показывает, как мечты о счастье сталкиваются с суровой реальностью. Спектакль обещает погрузить зрителей в атмосферу русской провинции, наполненную надеждами и разочарованиями.

Интересные факты

Пьеса "Светит, да не греет" считается одной из самых ярких работ Островского и была написана в период, когда театр только начинал обретать свои современные формы. Интересно, что в свое время эта пьеса вызвала бурные споры среди критиков, но со временем нашла свою нишу в классическом репертуаре.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль "Светит, да не греет" обещает быть не только высокохудожественным, но и глубоким эмоционально. Ожидайте захватывающую атмосферу и незабываемые впечатления!

Режиссер
Сергей Тонышев
В ролях
Ян Гахарманов
Ян Гахарманов
Александр Павлов
Ирина Смирнова
Евгения Ивашова
Альбина Абрамова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1200 ₽

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