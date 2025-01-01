Новый взгляд на повесть Гоголя в театре им. Вахатнгова

Театр Вахтангова приглашает зрителей на уникальный спектакль «Ночь перед Рождеством», который ставит известный режиссёр Олег Долин. В своей работе он стремится переосмыслить известную повесть, привнося в неё свежие идеи и современные интерпретации.

Искусство актёрского отстранения

Олег Долин отмечает, что в восприятии «Ночи перед Рождеством» существует множество стереотипов. Режиссёр и его команда активно исследуют, каким образом эта история может звучать сегодня. «Зритель, который придёт на наш спектакль, не забудет о вахтанговских традициях. Мы хотим проникнуть в глубину этой истории и раскрыть суть её удивительных персонажей», – делится он.

Уникальное пространство и этюдный метод

Спектакль будет проходить в зале «Амфитеатр» Симоновской сцены, который отличается своей аскетичностью и интересной архитектурой. В постановке планируется использовать видео-элементы, что добавит спектаклю визуального разнообразия. Долин использует этюдный метод работы, который позволяет создать композицию, основанную на прозе, а не на традиционной драматургии.

Театр как дом

Для Олега Долина этот проект имеет особое значение, так как он впервые ставит спектакль в Театре Вахтангова. «Я выпускник Щукинского института, и в театре работают мои уважаемые педагоги. Я чувствую, что мы «одной крови» с актёрами и работниками цехов. Здесь мне очень комфортно работать – давно такого не было», – говорит режиссёр.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и увидеть «Ночь перед Рождеством» в новом свете!