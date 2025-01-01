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Ночь перед Рождеством
Билеты от 3400₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3400₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на повесть Гоголя в театре им. Вахатнгова

Театр Вахтангова приглашает зрителей на уникальный спектакль «Ночь перед Рождеством», который ставит известный режиссёр Олег Долин. В своей работе он стремится переосмыслить известную повесть, привнося в неё свежие идеи и современные интерпретации.

Искусство актёрского отстранения

Олег Долин отмечает, что в восприятии «Ночи перед Рождеством» существует множество стереотипов. Режиссёр и его команда активно исследуют, каким образом эта история может звучать сегодня. «Зритель, который придёт на наш спектакль, не забудет о вахтанговских традициях. Мы хотим проникнуть в глубину этой истории и раскрыть суть её удивительных персонажей», – делится он.

Уникальное пространство и этюдный метод

Спектакль будет проходить в зале «Амфитеатр» Симоновской сцены, который отличается своей аскетичностью и интересной архитектурой. В постановке планируется использовать видео-элементы, что добавит спектаклю визуального разнообразия. Долин использует этюдный метод работы, который позволяет создать композицию, основанную на прозе, а не на традиционной драматургии.

Театр как дом

Для Олега Долина этот проект имеет особое значение, так как он впервые ставит спектакль в Театре Вахтангова. «Я выпускник Щукинского института, и в театре работают мои уважаемые педагоги. Я чувствую, что мы «одной крови» с актёрами и работниками цехов. Здесь мне очень комфортно работать – давно такого не было», – говорит режиссёр.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и увидеть «Ночь перед Рождеством» в новом свете!

Режиссер
Олег Долин
В ролях
Ирина Смирнова
Данила Гнидо
Эюб Фараджев
Евгений Кравченко
Евгения Ивашова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
14:00 от 3400 ₽

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством

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