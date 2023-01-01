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Киноафиша Сериалы Всем по 50

Всем по 50 (2023 - …)

Всем по 50
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут
О чем сериал

Юлия никогда не сомневалась, что ей повезло с мужем. Они пробыли вместе четверть века. Жизнь главной героини рухнула, когда супруг Арсений объявил, что собирается бросить ее ради молодой девушки. Чтобы спастись от депрессии, Юлия погрузилась в работу и начала интенсивно заботиться о детях и внуке. Все меняется, когда в результате досадного инцидента Юлия повстречалась с бывшим пилотом Романом. Он, как и главная героиня, поставил крест на личной жизни. Сначала они относятся друг к другу настороженно...

В ролях
В ролях
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Максим Аверин
Максим Аверин
Мария Порошина
Мария Порошина
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Анна Якунина
Анна Якунина
Галина Безрук
Галина Безрук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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