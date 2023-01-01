Юлия никогда не сомневалась, что ей повезло с мужем. Они пробыли вместе четверть века. Жизнь главной героини рухнула, когда супруг Арсений объявил, что собирается бросить ее ради молодой девушки. Чтобы спастись от депрессии, Юлия погрузилась в работу и начала интенсивно заботиться о детях и внуке. Все меняется, когда в результате досадного инцидента Юлия повстречалась с бывшим пилотом Романом. Он, как и главная героиня, поставил крест на личной жизни. Сначала они относятся друг к другу настороженно...