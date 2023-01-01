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Любка Любка
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Lyubka

Любка, 2009

2009 / Россия
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О фильме

Судьба сталкивает двух девочек в самом начале их жизней. Семилетняя Любка, растущая среди уличных воров, отвлекает внимание богатой семьи на вокзале, а в этот момент у них крадут чемодан. После этого случая, «маленькая разбойница» часто представляет себя на месте хорошо одетой девочки, с мамой, папой и красивой куколкой в руках. Прошли годы, и они вновь встречаются в далеком уральском городке, куда Ирина, уже молодой врач, попала по распределению. Ее мать, Фаина Семеновна вскоре умирает, и Ирина остается совсем одна. Она ищет няню для своей дочки. Но в маленьком городке при металлургическом комбинате трудно найти подходящую кандидатуру: основной контингент – бывшие заключенные и вольнонаемные. Девушка выбирает своенравную девицу, только-только отсидевшую срок, Любку. Все окружающие шокированы. Они уверены: нельзя доверять бывшей зэчке, более того, она наверняка опасна для ребенка! Но Ирина Михайловна уже приняла решение: за Сонечкой будет ухаживать Любка. Как сложится дальнейшая судьба главной героини? Помимо всего, что пришлось пережить, ей, еврейке по национальности, еще предстоит пройти по делу «убийц в белых халатах», потерять работу, пережить предательство. Окажется ли грубая уголовница Любка рядом в трудную минуту или правы окажутся коллеги и Ирина пригрела на груди настоящую змею?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Режиссер
Станислав Митин
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Анастасия Городенцева
Наталья Чернявская
Александр Сирин
Александр Сирин
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
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Кадры из фильма Все кадры
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