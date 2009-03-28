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Киноафиша Сериалы Любка

Любка (2009 - 2009)

Lyubka 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Судьба сталкивает двух девочек в самом начале их жизней. Семилетняя Любка, растущая среди уличных воров, отвлекает внимание богатой семьи на вокзале, а в этот момент у них крадут чемодан. После этого случая, «маленькая разбойница» часто представляет себя на месте хорошо одетой девочки, с мамой, папой и красивой куколкой в руках. Прошли годы, и они вновь встречаются в далеком уральском городке, куда Ирина, уже молодой врач, попала по распределению. Ее мать, Фаина Семеновна вскоре умирает, и Ирина остается совсем одна. Она ищет няню для своей дочки. Но в маленьком городке при металлургическом комбинате трудно найти подходящую кандидатуру: основной контингент – бывшие заключенные и вольнонаемные. Девушка выбирает своенравную девицу, только-только отсидевшую срок, Любку.

В ролях
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Анастасия Городенцева
Анастасия Городенцева
Александр Сирин
Александр Сирин
Ольга Онищенко
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Наталья Чернявская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Любка - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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