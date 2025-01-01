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Платонов. Рассказы
Билеты от 1800₽
Киноафиша Платонов. Рассказы

Спектакль Платонов. Рассказы

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

По рассказам «Неизвестный цветок», «Невозможное», «Песчаная учительница», «Река Потудань», «Семён», «Юшка»

Символом всего спектакля стал «Неизвестный цветок», который воплощает стремление развиваться, даже если нет благоприятной среды. Это история о том, как важно стремиться вверх, несмотря на те, кто готов растоптать, и творить добро, даже если на первый взгляд это дело кажется безнадежным.

Что ждёт зрителей
Спектакль основан на рассказах Андрея Платонова, таких как: «Неизвестный цветок», «Невозможное», «Песчаная учительница», «Река Потудань», «Семён», «Юшка». Эти рассказы-притчи пропитаны философским восприятием действительности и изумляли современников своей нарочитой «неправильностью» стилистики, описаний действий и окружающей обстановки.

Философия Платонова
Тем не менее, именно эти произведения перекликаются с мировой литературой и театром между двумя мировыми войнами. В эпоху, когда передовые мыслители переживали последствия Первой мировой войны и предчувствовали приближение Второй, ничто не могло быть по-настоящему «правильным», ровным или чётким. В этих рассказах ощущается стремление жить, несмотря на всё.

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Сергей Барышев
Сергей Барышев
Евгения Ивашова
Евгений Кравченко
Василий Цыганцов
Ирина Смирнова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
14:00 от 1800 ₽

Фотографии

Платонов. Рассказы Платонов. Рассказы Платонов. Рассказы Платонов. Рассказы Платонов. Рассказы

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