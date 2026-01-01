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Натаниэль Кёртис
Nathaniel Curtis
Киноафиша
Персоны
Натаниэль Кёртис
Натаниэль Кёртис
Nathaniel Curtis
Дата рождения
29 декабря 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Борнмут, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.4
Это грех
(2021)
6.9
Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix
(2023)
5.9
Доктор Кто
(2023)
Фильмография Натаниэль Кёртис
6.9
Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix
фантастика, боевик, мини-сериал
2023, США/Канада/Франция
5.9
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика
2023, Великобритания
4.9
Ведьмак: Происхождение
драма, боевик, фэнтези, мини-сериал
2022, США/Венгрия/Польша
8.4
Это грех
драма, комедия, мини-сериал
2021, Великобритания
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