О персоне
Фильмография
Дэниэл Фазерс
Daniel Fathers
Персоны
Дэниэл Фазерс
Дэниэл Фазерс
Daniel Fathers
Дата рождения
23 марта 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
5.5
Панч
(2023)
5.5
Немой
(2018)
5.1
Тайная вечеря
(2025)
Фильмография Дэниэл Фазерс
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
5.1
Тайная вечеря
The Last Supper
драма, исторический
2025, США
5.5
Панч
Punch
ужасы
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Ведьмак: Происхождение
драма, боевик, фэнтези
2022, США/Венгрия/Польша
4.1
Проект «Итака»
Project Ithaca
фантастика, триллер
2019, Канада
5.5
Немой
Mute
фантастика, триллер, детектив
2018, Великобритания / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Большой куш
драма, комедия, криминал
2017, Великобритания/США
