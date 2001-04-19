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Мэттью Сато
Мэттью Сато
Matthew Sato
О персоне
Фильмография
Мэттью Сато
Matthew Sato
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Дата рождения
19 апреля 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Милилани, Гавайи, США
Рост
178 см
Биография Мэттью Сато
Родился 19 апреля 2001 года. Милилани, Гавайи, США.
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