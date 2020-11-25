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Постер к сериалу Спасенные звонком
Постер к сериалу Спасенные звонком
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Киноафиша Сериалы Спасенные звонком
Спасенные звонком (2020 - …) Saved by the Bell
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Спасенные звонком» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается телеканал Peacock. «Спасенные звонком» является прямым продолжением оригинального шоу, выходившего на канале NBC. Сюжет фокусируется на группе учеников Бейсайдской школы, которые выросли в слишком привилегированных семьях. Из-за повального закрытия государственных школ в Бейсайд переводят большое количество учеников из обычных рабочих районов. Их появление вызывает закономерные конфликты в учебном учреждении.

Спасенные звонком - трейлер второго сезона
Спасенные звонком
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Элизабет Беркли
Элизабет Беркли
Митчелл Хуг
Митчелл Хуг
Хаскири Веласкес
Джон Майкл Хиггинс
Абрахам Родригес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спасенные звонком - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Спасенные звонком - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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