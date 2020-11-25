«Спасенные звонком» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. Производством сериала занимается телеканал Peacock. «Спасенные звонком» является прямым продолжением оригинального шоу, выходившего на канале NBC. Сюжет фокусируется на группе учеников Бейсайдской школы, которые выросли в слишком привилегированных семьях. Из-за повального закрытия государственных школ в Бейсайд переводят большое количество учеников из обычных рабочих районов. Их появление вызывает закономерные конфликты в учебном учреждении.