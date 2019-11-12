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Постер к сериалу Классный мюзикл: Мюзикл
Постер к сериалу Классный мюзикл: Мюзикл
Постер к сериалу Классный мюзикл: Мюзикл
Постер к сериалу Классный мюзикл: Мюзикл
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл: Мюзикл
Классный мюзикл: Мюзикл (2019 - …) High School Musical: The Musical: The Series
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Классный мюзикл: Мюзикл» — американский сериал, выходящий на стриминговой платформе Disney+. События разворачиваются в обычной средней школе, расположенной в районе Солт-Лейк-Сити. Именно туда устраивается работать исключительно талантливый педагог по музыкальному искусству — мисс Дженн. Учительница торжественно сообщает детям о том, что в скором времени начнет готовить большой спектакль, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Однако всем ученикам придется пройти прослушивание. Парень по имени Рикки решает принять участие в постановке, надеясь, что таким образом сможет забыть о своем тяжелом расставании с девушкой.

Классный мюзикл: Мюзикл - трейлер второго сезона
Классный мюзикл: Мюзикл
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джошуа Бассетт
Джошуа Бассетт Ricky Bowen
Оливия Родриго
Оливия Родриго Nini Salazar-Roberts
Мэтт Корнетт
Мэтт Корнетт E.J. Caswell
Джулия Лестер
Джулия Лестер Ashlyn
Фрэнки А. Родригес
Фрэнки А. Родригес Carlos Rodriguez
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Классный мюзикл: Мюзикл»
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
27 июля 2022
Episode 2
Сезон 3 Серия 2
3 августа 2022
Episode 3
Сезон 3 Серия 3
10 августа 2022
Episode 4
Сезон 3 Серия 4
17 августа 2022
Episode 5
Сезон 3 Серия 5
24 августа 2022
Episode 6
Сезон 3 Серия 6
31 августа 2022
Episode 7
Сезон 3 Серия 7
7 сентября 2022
Episode 8
Сезон 3 Серия 8
14 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Классный мюзикл: Мюзикл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Классный мюзикл: Мюзикл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Классный мюзикл: Мюзикл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Классный мюзикл: Мюзикл
Кадры из сериала
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