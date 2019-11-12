«Классный мюзикл: Мюзикл» — американский сериал, выходящий на стриминговой платформе Disney+. События разворачиваются в обычной средней школе, расположенной в районе Солт-Лейк-Сити. Именно туда устраивается работать исключительно талантливый педагог по музыкальному искусству — мисс Дженн. Учительница торжественно сообщает детям о том, что в скором времени начнет готовить большой спектакль, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Однако всем ученикам придется пройти прослушивание. Парень по имени Рикки решает принять участие в постановке, надеясь, что таким образом сможет забыть о своем тяжелом расставании с девушкой.