Спектакль Друзья

Спектакль Мотои Миура «Друзья» в Театре Наций

В Театре Наций состоится спектакль режиссёра Мотои Миура, поставленный по одноименной пьесе японского авангардиста Кобо Абэ. Этот автор известен российскому читателю своими произведениями, такими как «Женщина в песках» и «Человек-ящик».

О пьесе Кобо Абэ

«Друзья» написана в духе западноевропейского театра абсурда и включает уникальный этический парадокс. В центре сюжета — молодой человек, чья довольная жизнью реальность радикально меняется, когда в его квартиру врывается компания незнакомцев — целое семейство из трёх поколений. Эти гости, несмотря на его сопротивление, пытаются избавить героя от одиночества, символизируя одну из самых актуальных проблем современности. Спектакль будет интересен тем, кто увлечен театром абсурда и актуальными социальными темами.

Режиссёрская концепция

Мотои Миура говорит о своей привязанности к пьесе: «Я выбрал эту работу, потому что под таким добрым названием скрывается злая история, обличающая несовершенство нашего общества и бессилие человека перед лицом навязчивости. Век интернета позволяет без спроса вмешиваться в чужую жизнь, давать непрошенные советы и навязывать идеи. Наш спектакль – о том, как быстро общество может лишить человека его идентичности и веры в себя».

Карьера Мотои Миура

Режиссёр стал уникальной фигурой на японской театральной сцене и завоевал признание благодаря своим постановкам пьес А.П. Чехова. Российские зрители помнят его спектакли «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры», которые были показаны в 2011 году во время гастролей театра «Читэн». В новой постановке Миура вновь исследует актуальные проблемы, остающиеся важными для всех людей, независимо от их географии.

Информация о спектакле

Премьера спектакля «Друзья» запланирована на 10 февраля 2024 года.

Авторские права на пьесу Кобо Абэ охраняются с 1967 года. Право на исполнение на территории Российской Федерации и СНГ получено у Наследственного фонда Кобо Абэ при содействии «Japan UNI Agency, Inc.»