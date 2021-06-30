«Мы, жертвы» — мексиканский мини-сериал, производством которого занималась американская стриминговая компания Netflix. Сюжет нового шоу основан на реальных событиях. Действие происходит в небольшом городке под названием Альенде. Тихий и размеренный быт местных жителей существенно меняется, когда в Альенде начинает орудовать наркокартель. По ходу развития событий становится понятно, что преступники представляют гигантскую опасность для всех людей, проживающих в округе. Увы, героям не удается избежать трагедии...