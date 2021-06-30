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Постер к сериалу Мы, жертвы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Мы, жертвы
Мы, жертвы (2021 - 2021) Somos. 18+
Год выпуска 2021
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Мы, жертвы» — мексиканский мини-сериал, производством которого занималась американская стриминговая компания Netflix. Сюжет нового шоу основан на реальных событиях. Действие происходит в небольшом городке под названием Альенде. Тихий и размеренный быт местных жителей существенно меняется, когда в Альенде начинает орудовать наркокартель. По ходу развития событий становится понятно, что преступники представляют гигантскую опасность для всех людей, проживающих в округе. Увы, героям не удается избежать трагедии...

Мы, жертвы - трейлер
Мы, жертвы
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Керри Ардра
Эверардо Арзате
Iliana Donatlán
Arelí González
Josue Guerra
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мы, жертвы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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