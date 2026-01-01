Menu
Mercedes Hernández
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
24 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Horror actress
Popular Films
7.4
Marea alta
(2022)
7.0
Somos.
(2021)
6.4
Huesera
(2022)
6.2
Dreams
Dreams
Drama
2025, Mexico / USA
Watch trailer
5.6
Down the Rabbit Hole
Fiesta en la madriguera
Comedy, Drama
2024, Mexico
Watch trailer
7.4
Marea alta
Thriller
2022, Mexico
6.4
Huesera
Huesera
Drama, Horror
2022, Mexico / Peru
Watch trailer
7
Somos.
Drama, Crime
2021, Mexico
6.2
Everything Will Be Fine
Drama, Comedy
2021, Mexico
5.7
Belzebuth
Belzebuth
Horror
2017, Mexico
Watch trailer
