Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mercedes Hernández Mercedes Hernández
Kinoafisha Persons Mercedes Hernández

Mercedes Hernández

Mercedes Hernández

Date of Birth
24 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Horror actress

Popular Films

Marea alta 7.4
Marea alta (2022)
Somos. 7.0
Somos. (2021)
Huesera 6.4
Huesera (2022)

Filmography

Genre
Year
Dreams 6.2
Dreams Dreams
Drama 2025, Mexico / USA
Watch trailer
Down the Rabbit Hole 5.6
Down the Rabbit Hole Fiesta en la madriguera
Comedy, Drama 2024, Mexico
Watch trailer
Marea alta 7.4
Marea alta
Thriller 2022, Mexico
Huesera 6.4
Huesera Huesera
Drama, Horror 2022, Mexico / Peru
Watch trailer
Somos. 7
Somos.
Drama, Crime 2021, Mexico
Everything Will Be Fine 6.2
Everything Will Be Fine
Drama, Comedy 2021, Mexico
Belzebuth 5.7
Belzebuth Belzebuth
Horror 2017, Mexico
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more