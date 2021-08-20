«Все будет прекрасно» — мексиканский комедийный сериал, созданный американской компанией Netflix. Действие шоу фокусируется на паре супругов, которые давно потеряли интерес друг к другу. Однако они продолжают жить вместе в первую очередь ради общего ребенка. Супруги ужасно не хотят нанести ему какую-либо травму, а развод вполне может стать одной из них. Тем не менее жить под одной крышей, будучи совершенно далекими друг от друга людьми, сложно. Преодолевая множественные проблемы и препятствия, главные герои учатся быть идеальными родителями и узнают что-то новое друг о друге.