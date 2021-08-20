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Постер к сериалу Все будет прекрасно
Постер к сериалу Все будет прекрасно
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Киноафиша Сериалы Все будет прекрасно
Все будет прекрасно (2021 - …) Todo va a estar bien 18+
Год выпуска 2021
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 44 минуты
О чем сериал

«Все будет прекрасно» — мексиканский комедийный сериал, созданный американской компанией Netflix. Действие шоу фокусируется на паре супругов, которые давно потеряли интерес друг к другу. Однако они продолжают жить вместе в первую очередь ради общего ребенка. Супруги ужасно не хотят нанести ему какую-либо травму, а развод вполне может стать одной из них. Тем не менее жить под одной крышей, будучи совершенно далекими друг от друга людьми, сложно. Преодолевая множественные проблемы и препятствия, главные герои учатся быть идеальными родителями и узнают что-то новое друг о друге.

Все будет прекрасно - трейлер
Все будет прекрасно
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Диего Луна
Диего Луна
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пьерре Лоуйс
Вики Арайко
Мерседес Эрнандес
Флавио Медина
Флавио Медина
Урсула Принеда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Все будет прекрасно - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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