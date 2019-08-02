«Вельзевул»: Рецензия Киноафиши

У счастливой мексиканской пары, Эммануэля (Хоакин Косио) и Марины (Аурора Хиль), случилось пополнение в семействе. Новоявленные родители проводят первые часы жизни вместе с чадом, как вдруг идиллию прерывает телефонный звонок начальника полиции. Эммануэль, ответственный коп, поэтому сразу же собирается по вызову – и это будет последний раз, когда он увидит своего ребенка. В это самое время мрачная и подозрительная медсестра пройдет в родильное отделение, где при помощи скальпеля убьет младенцев.

Спустя несколько лет Эммануэль все еще переживает травму и вторую потерю – безутешная жена покончила с собой. Но лихорадит не только грузного грустного полицейского, вся Мексика разрывается от странных терактов. Стрельба в школе, которую учинил подросток, убив всех малолетних учеников. Иррациональный суицид в детском бассейне.

На помощь беспомощной мексиканской полиции спешит Иван Франко (Тейт Эллингтон), спецагент Ватикана по сверхъестественным делам. Вместе с Эммануэлем они выходят на след бывшего католического священника Василио Канетти (Тобин Белл), который забил все тело причудливыми татуировками. Каким-то образом он всегда оказывался рядом с местами будущих терактов.

Вельзевул

При первом прочтении синопсиса «Вельзевула» может сложиться ощущение, что это национальная вариация на тему «Омена» или «Экзорциста». На деле все гораздо интереснее – мексиканский режиссер Эмилио Портес смешивает в одном флаконе пугающий детектив и хоррор про демонические сущности.

Первая половина фильма посвящена расследования – Иван и Эммануэль постепенно проникаются друг к другу доверием. Эта часть, пожалуй, самая лучшая в фильме, поскольку выглядит не совсем типичной для того, что продается под маркой хоррора. Однако после этого дуэт наконец-то сталкивается с мрачным священником, и дальше все становится более чем предсказуемым.

Татуированный экс-пастор Василио Канетти выглядит впечатляюще, к тому же на его роль пригласили главного кинозлодея нулевых Тобина Белла. Его новый герой максимально далек от коронного Конструктора из «Пилы», но даже хорошей актерской игры американца оказывается недостаточно для оживления этого карикатурного персонажа.

Главное достоинство фильма – убедительный образ центрального героя, которого играет звезда сериала «Нарко» Хоакин Косио. Его Эммануэль – пример трагического персонажа, который много лет борется с чувством вины, что делает его уязвимым для одержимости демоном. В связи с родом его деятельности возникают и национальные специфические темы – наркокартели, разгул мексиканской преступности, коррупция и переправа через американскую границу.

К сожалению, всего этого оказывается недостаточным, чтобы вывести «Вельзевул» из ряда неплохих, но проходных и однодневных хорроров. Если отбросить мексиканские одежки, то под ними скрывается ужастик про Антихриста, веру и прочие темы, уже давно ставшие постыдными клише. И режиссер Эмилио Портес то ли не может, то ли не слишком старается их избежать. Хотя это очевидно всем – каждый хоррор про изгнание демонов и Антихриста должен максимально изгнать из себя дух «Экзорциста». В этом случае подобная молитва была оборвана на середине.

Марат Шабаев