О персоне
Фильмография
Джулиан Льюис Джонс
Julian Lewis Jones
Персоны
Персоны
Джулиан Льюис Джонс
Джулиан Льюис Джонс
Julian Lewis Jones
Дата рождения
27 августа 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Бангор, Великобритания
Популярные фильмы
6.8
Соломон и Гейнор
(1999)
5.9
Пир
(2021)
3.7
Мятежник
(2019)
Фильмография Джулиан Льюис Джонс
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2021
2019
1999
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
Гость
триллер
2025, Великобритания
5.9
Пир
The Feast
ужасы
2021, Великобритания
3.7
Мятежник
The Rebels
приключения
2019, Великобритания
6.8
Соломон и Гейнор
Solomon and Gaenor
драма, мелодрама
1999, Великобритания
