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Постер фильма Madfabulous
6.8
Киноафиша Фильмы Madfabulous
6.8

Madfabulous

, 2026
Madfabulous
Ирландия / драма
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Постер фильма Madfabulous
6.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Каллум Скотт Хауэллс
Henry Paget
Руби Стоукс
Руби Стоукс
Lily Paget
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Gelert
Пол Рис
Пол Рис
Lord Penrhyn
Луи Хайнс
Neville
Лу Брили
Lady Chetwynd
Том Рис Харрис
Том Рис Харрис
Сиобан Эмси Суини
Blanche
Гийом Гальенн
Гийом Гальенн
Стив Спайрс
Кевин Элдон
Кевин Элдон
Иан Палстон-Дэвис
Иан Палстон-Дэвис
Режиссер Селин Джонс
Сценарист Lisa Baker
Композитор Dan Baboulene
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 марта 2026
Дата выхода
5 июня 2026 Великобритания 12A
5 июня 2026 Ирландия 12A
Сборы в мире $168 804
Производство Creative Wales, Mad As Birds
Другие названия
Madfabulous

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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