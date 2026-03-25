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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Madfabulous
6.8
Madfabulous
, 2026
Madfabulous
Ирландия / драма
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О фильме
Расписание
Кадры
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Постеры
Места съёмок
6.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Каллум Скотт Хауэллс
Henry Paget
Руби Стоукс
Lily Paget
Руперт Эверетт
Gelert
Пол Рис
Lord Penrhyn
Луи Хайнс
Neville
Лу Брили
Lady Chetwynd
Том Рис Харрис
Сиобан Эмси Суини
Blanche
Гийом Гальенн
Стив Спайрс
Кевин Элдон
Иан Палстон-Дэвис
Режиссер
Селин Джонс
Сценарист
Lisa Baker
Композитор
Dan Baboulene
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
25 марта 2026
Дата выхода
5 июня 2026
Великобритания
12A
5 июня 2026
Ирландия
12A
Сборы в мире
$168 804
Производство
Creative Wales, Mad As Birds
Другие названия
Madfabulous
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
Отзывы о фильме
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