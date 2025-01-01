Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Адарш Гурав
Adarsh Gourav
Адарш Гурав
Adarsh Gourav
Дата рождения
8 июля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Джамшедпур, Индия
Популярные фильмы
8.1
Где мы потерялись
(2023)
7.9
Superboys of Malegaon
(2024)
7.2
Белый тигр
(2021)
Фильмография Адарш Гурав
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер
2025, США
7.9
Superboys of Malegaon
Superboys of Malegaon
комедия
2024, Индия
Стволы и розы
драма, комедия, криминал
2023, Индия
8.1
Где мы потерялись
Kho Gaye Hum Kahan
комедия, драма, мелодрама
2023, Индия
Смотреть трейлер
7.2
Белый тигр
The White Tiger
криминал, драма
2021, Индия / США
Хостел «Изумление»
драма, комедия
2019, Индия
